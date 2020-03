YOUPOL, l’app della Polizia di Stato, ora permette di segnalare episodi di violenza domestica

Con questo aggiornamento l'app YOUPOL permetterà di segnalare episodi di violenza domestica. Si potranno allegare foto, inviare messaggi anonimi e condividere la pozione in modo da far intervenire gli agenti per svolgere i necessari accertamenti sulle segnalazioni ricevute.

È stata aggiornata YOUPOL, l’applicazione per smartphone dove gli agenti di Polizia possono ricevere segnalazioni da parte dei cittadini. Nata principalmente per segnalare situazioni di spaccio e bullismo, dopo questo aggiornamento è possibile inviare messaggi e segnalazioni inerenti alla violenza domestica, che in queste giornate di “convivenza forzata” rischia di rimanere sommersa. Ricordando che la principale modalità di richiesta d’aiuto è la chiamata al 112, nel caso sia necessario chiedere aiuto senza che persone nelle vicinanze se ne accorgano, sarà sufficiente connettersi all’app per poter inviare un messaggio alla Centrale Operativa della Questura. YOUPOL permette di mandare messaggi in forma anonima, allegare fotografie e condividere la posizione, in modo da permettere agli agenti di Polizia di essere inviati e svolgere i necessari accertamenti sulle segnalazioni ricevute.

Download dell’App YOUPOL

App sistema Android

App sistema iOS