Ospedale in Fiera, la benedizione di Delpini

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha benedetto questa mattina i padiglioni della Fiera di Milano in cui è stato allestito l’ospedale per far fronte all’emergenza coronavirus, che sarà inaugurato domani. “Facciamo l’elogio di quel modo di stare al mondo che avverte la responsabilità di renderlo migliore, delle istituzioni, delle persone che hanno responsabilità dirigenziali, di tutti i collaboratori, i dipendenti, i consulenti, di quelli che sentono il dovere personale di rimediare ai disastri, di attivarsi di fronte ai bisogni, senza cercare scuse, senza delegare ad altri, senza stare alla finestra a commentare e criticare. Dio benedice l’impresa quando è intraprendenza per migliorare le situazioni” ha detto l’Arcivescovo.

Delpini è stato accolto da Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Giuseppe Sala, sindaco di Milano e dai più stretti collaboratori di Guido Bertolaso.

L’Arcivescovo ha voluto portare una parola di conforto a quanti, da oltre tre settimane, stanno lavorando alla realizzazione dell’ospedale. Prima di recarsi nel cantiere del Portello, ha benedetto le autorità e il personale presente.