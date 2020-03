Coronavirus, l’appello: se avete maschere da snorkeling donatele

Cresce la donazione spontanea di maschere da snorkeling di marca Decathon dopo la notizia che possono essere riconvertite in maschere per la ventilazione respiratoria grazie ad una valvola brevettata dalla azienda Isinnova di Brescia e stampata in 3D dalla azienda Indastria di Concorezzo. La modifica di queste maschere permette di avere strumenti in più a disposizione degli ospedali per ossigenare i pazienti ricoverati con problemi respiratori. Già molti ospedali le stanno utilizzando e si stanno introducendo anche nelle strutture della nostra provincia. Per contribuire alla raccolta del numero più alto di maschere in poco tempo, la Provincia di Monza ha coinvolto i 55 Comuni e la protezione civile. Il presidente Luca Santambrogio ha chiesto ai Sindaci di Monza e Brianza di diffondere, attraverso i canali di comunicazione istituzionale, le informazioni utili con i numeri da contattare e gli indirizzi dei gruppi di volontariato d protezione civile (o di polizia locale) a cui fare riferimento per poter effettuare la consegna delle maschere nel rispetto delle prescrizioni sugli spostamenti.

Ecco l’appello lanciato dal sindaco di Lissone Concetta Monguzzi:

“Se avete delle maschere della misura M, L taglia adulto e M taglia adolescente della Decathlon, articolo Subea, potete regalarle e fare un dono ai medici che stanno lottando per la vita di molte persone. A causa della grande generosità di molti, vi chiedo di non telefonare ma di compilare il form che trovate al link sottostante e passeranno i volontari di Protezione Civile a ritirarle”.

https://bit.ly/2UKYQuu