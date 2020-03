Milano, l’ospedale Fatebenefratelli aumenta di 24 i letti per i pazienti Covid-19

L’ospedale Fatebenefratelli di Milano ha aperto un nuovo reparto per i pazienti Covid-19. Con 24 posti letto, di cui 2 di terapia intensiva e altri 2 di sub-intensiva, il nuovo reparto è sorto convertendo un’aerea pediatrica, spostata in un altro piano dell’edificio. Il sottosegretario regionale Rizzi, presente all’inaugurazione, ha sottolineato come “questa sia la prima struttura in Italia ad aver fatto un’operazione del genere”. Rizzi ha concluso lodando i tempi di realizzazione, 5 giorni, e ricordando che “la Lombardia è in prima linea con la forza inesauribile dei suoi medici, del suo personale sanitario e di tutta la Regione grazie anche alla generosità dei lombardi”.