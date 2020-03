Fontana, ho firmato l’ordinanza più restrittiva che si poteva fare

“I dati sono in linea con quelli dei giorni scorsi. Sono in arrivo i medici da Cuba e dalla Russia. Grazie per la collaborazione. All’invito lanciato ai medici hanno risposto più di 1500 professionisti da altre Regioni. Inizieremo a organizzarci in base alle richieste”. Ha iniziato così la consueta conferenza stampa quotidiana sull’emergenza coronavirus il governatore Attilio Fontana. Il presidente ha poi commentato l’ordinanza approvata ieri sera: “E’ la più restrittiva che si potesse emanare nell’ambito delle competenze regionali. Il provvedimento che ieri sera abbiamo deciso di assumere è venuto dopo aver avuto un lungo colloquio con i sindaci e gli stakeholders del ‘patto della Competitività’, dai quali è venuta una richiesta unanime di provvedimenti più restrittivi e quindi senza attendere oltre. abbiamo deciso di firmare l’ordinanza che rende più stringente la possibilità di qualsiasi contatto sociale”. “Noi più di così non potevamo fare – ha proseguito il governatore – e lo abbiamo fatto convinti messaggio debba essere quello di fare capire alle persone che devono rimanere in casa. Noi siamo arrivati allo stremo anche dal punto di vista fisico, dobbiamo fare in modo che i numeri dei contagi si riducano e la curva vada in discesa anziché in salita”.