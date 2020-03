Emergenza Covid-19, Cesvi: “75mila dispositivi sanitari per l’ospedale di Bergamo”

In arrivo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, i primi 75mila dispositivi sanitari urgenti acquistati grazie alla raccolta fondi attivata da Cesvi. A renderlo noto è l’organizzazione umanitaria, che, nelle prime ore dell’emergenza Covid-19, ha lanciato una gara di solidarietà in favore del nosocomio bergamasco e di interventi per la popolazione over 65 in collaborazione con la storica ambasciatrice e madrina di Cesvi Cristina Parodi. « A breve all’ospedale di Bergamo arriveranno mascherine, cuffie, occhiali, guanti e camici, tutti strumenti preziosissimi per permettere ai sanitari di lavorare in sicurezza in questi giorni così difficili». «Abbiamo però, altri obiettivi, ancora più ambiziosi – aggiunge Cristina Parodi – per questo è importante continuare a sostenere la raccolta. In particolare, vogliamo comprare per l’ospedale di Bergamo dei ventilatori polmonari, strumenti importantissimi ma anche molto costosi». La consegna dei dispositivi di sicurezza per i medici all’ospedale di Bergamo sarà curata da Dhl Express, che ha supportato le iniziative solidali di Cesvi anche con una generosa donazione che permetterà di rafforzare tutte le iniziative in campo e sta lanciando una gara di solidarietà tra i propri stakeholder, clienti, partner, dipendenti, invitando tutti ad aderire alla campagna di raccolta fondi lanciata dall’organizzazione umanitaria in favore dell’ospedale di Bergamo e della popolazione over 65. Cesvi, in partnership con l’assessorato alle Politiche sociali di Bergamo e i consorzi Solco Città Aperta e Ribes, è attiva sul territorio bergamasco anche per rafforzare i servizi per gli anziani, supportare i nuclei fragili, isolati o in emergenza sanitaria con interventi legati alle prime necessità e coordinare e consolidare le realtà associative e di volontariato disponibili ad aiutare. Un progetto analogo è attivo nel Municipio VI della città di Milano, in collaborazione con la Cooperativa Spazio Aperto Servizi. Il team si sta occupando di curare la consegna della spesa a domicilio, del disbrigo delle commissioni legate all’acquisto di farmaci, del pagamento di utenze e commesse e di ascolto telefonico delle persone in stato di bisogno. Oltre che da numerosissimi generosi cittadini, la raccolta fondi del Cesvi è stata sostenuta anche da aziende, imprenditori, dal mister Gian Piero Gasperini e dai calciatori dell’Atalanta e da numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Paola Turani, Alessio Boni, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Sofia Goggia, Mario Biondi, Casa Surace, il Trio Medusa, i Pinguini Tattici Nucleari, Arisa, Le Iene e molti altri.