Coronavirus, Gallera: in Lombardia 14.649 positivi, i deceduti sono 1.420

“In Lombardia i deceduti sono 1.420, 202 in più rispetto a ieri, i positivi sono 14.649 (+ 1377), i ricoverati 6171 (+ 1273), 823 le persone in terapia intensiva ( + 66).” Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in video conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus in Lombardia. A Bergamo i positivi sono 3.760 (+344), a Brescia 2.918 (+445) mentre a Milano e provincia ci sono 1.983 positivi, più 233 rispetto a ieri, c’è costanza di crescita ma rispetto alla densità della popolazione è contenuta. A Milano città sono 813 (+100).” L’assessore ha poi spiegato che a Lod i positivi sono 1.372 con un +42 rispetto a ieri.