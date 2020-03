Il giocatore della Juventus Daniele Rugani è positivo al coronavirus. E’ il primo calciatore di Serie A. E’ “attualmente asintomatico” come spiega la società bianconera con una “comunicazione urgente” apparsa sul sito ieri alle 23, è risultato positivo al test: da oggi la Juventus è in isolamento volontario. La squadra a seguirà le prescrizioni mediche. Anche i calciatori interisti che sono scesi in campo domenica sera contro la Juventus a Torino andranno in isolamento.