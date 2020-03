Coronavirus, lo scrittore De Giovanni, state a casa e leggete un libro

“Se approfittassimo di questo momento per riscoprire il piacere di un bel libro?”. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore di numerosi romanzi tra cui “I bastardi di Pizzofalcone” che ha ispirato una serie fiction tv, lancia un appello, anche attraverso i nostri microfoni. “State a casa, per il bene vostro e dei vostri cari -dice lo scrittore napoltetano, sottolineando la necessità di rimanere in casa per contenere la diffusione del coronavirus, come richiede il decreto governativo – Approfittatene per leggere un bel libro. Regalatevi un modo piacevole di passare del tempo con voi stessi. Il libro vi accompagna in un viaggio virtuale e vi consente di allontanarvi dalle angosce e dalle ansie di questo momento”. A breve, uscirà il nuovo romanzo di De Giovanni, “Una lettera per Sara”: “Avrebbe dovuto uscire a fine marzo, ma slitterà perchè desidero che il libro esca nel momento in cui potranno riprendere le attività. Mi auguro di poterlo presentare presto nelle librerie”.

L’intervista a De Giovanni andrà in onda sabato alle 12.30 in “Lombardia in libreria”