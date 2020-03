Coronavirus, molti negozi decidono di chiudere

In attesa di conoscere le intenzioni del governo sull’eventuale chiusura totale delle attività, molti negozi in Lombardia hanno già deciso autonomamente di abbassare le saracinesche. Negozi di abbigliamento, cosmetica, oggettistica, parrucchieri, estetisti, fioristi. Sono diversi i commercianti che hanno chiuso oggi, per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Lasciando, sulle saracinesche, dei messaggi. “Vista la situazione, anche noi abbiamo preso la sofferta decisione di chiudere per qualche giorno. Speriamo di vederci al più presto. Andrà tutto bene” si legge, per esempio, su un biglietto di un negozio di Desio (Mb)