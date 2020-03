Coronavirus, Alzano e Nembro: Regione sollecita decisione su zona rossa

Alzano Lombardo e Nembro attendono ancora la decisione del Governo sull’istituzione di una zona rossa. Ieri, giovedì, tutti hanno notato – come riporta la stampa locale – numerose pattuglie agli svincoli e un movimento di mezzi che fanno presumere restrizioni imminenti. Nella mattina di venerdì però ancora nessun blocco. Dai due comuni si entra e si esce senza controlli. Si attende perché in questa zona c’è stata un’impennata di contagi. Secondo i dati di ieri su 537 casi nella Bergamasca 71 si registrano a Nembro, 35 ad Alzano, 25 ad Albino, 17 a Villa Serio, 12 a Seriate, 8 a Gazzaniga. Impennata anche a Bergamo con 54 casi, a Zogno, con 29 e a San Giovanni Bianco con 10. Le cittadine sono semideserte. ”Siamo preoccupati – dicono i pochi residenti in giro per le strade all’Eco di Bergamo – viviamo alla giornata, siamo in semi allerta rossa e stiamo aspettando”. Sulla zona rossa della Val Seriana è intervenuto l’assessore al Welfare Giulio Gallera: “Per l’area di Alzano Lombardo e Nembro stiamo aspettando le riflessioni che sta facendo il Governo, speriamo che siano abbastanza celeri proprio perché sono domande che ci fanno anche i cittadini dei quel territorio”. L’assessore ha confermato che in quella zona il numero di contagi “è molto alto” e ha ribadito: “noi valutiamo positivamente la riflessione dell’ISS, (Istituto Superiore di Sanità) che la caldeggia” ma “al di là che venga istituita una zona rossa o meno” noi “invitiamo i cittadini di quei Comuni a ridurre drasticamente la loro vita sociale, soprattutto gli over 65”.