Basket, l’Armani vince a Valencia in Eurolega

L’Ax Milano vince a Valencia (83-81) e interrompe la serie di cinque sconfitte consecutive in Eurolega con una tripla allo scadere di Vladimir Micov (13). La partita si è conclusa dopo un tempo supplementare. L’Olimpia in vantaggio di 5 punti ad un minuto dalla fine del quarto periodo si è lasciata recuperare. Nel tempo supplementare Milano ha rimontato nell’ultimo minuto 5 punti di svantaggio. La tripla frontale di Micov – convalidata all’istant replay – ha fatto esplodere la panchina dell’Armani, nel deserto di una La Fonteta senza pubblico. L’Olimpia (12-16) resta in corsa per un posto nei playoff.