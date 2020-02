Calcio, rinviata Juventus-Inter e le partite a porte chiuse

Rinvio per le due partite delle milanesi Inter e Milan, per il campionato di Seria A in seguito all’emergenza coronavirus. Così come per il Brescia, tra le squadre lombarde. “Considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica”, ha fatto sapere la Lega Calcio, sono state rinviate Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina. La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020. La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020.