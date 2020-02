Dai gestori dei locali milanesi un appello al sindaco Sala

I gestori di oltre cinquanta locali milanesi, dal circolo Magnolia alla Santeria, hanno scritto al Sindaco Sala per chiedergli di “rappresentarci in questa emergenza che in pochi giorni ha catapultato l’intero settore del commercio, dei bar, degli spettacoli e degli eventi culturali in un baratro, facendo tremare un sistema economico complesso e delicato”. Nell’appello destinato al primo cittadino di Milano, i gestori non contestano le decisioni prese da Regione Lombardia (ovvero la chiusura di molti locali alle 18, discoteche, musei, teatri, cinema) ma non comprendono alcune esenzioni attuate, chiedendo di considerare oltre all’emergenza sanitaria anche quella economica e sociale. “Chiediamo di far presente al governo di attivare immediatamente ammortizzatori sociali e provvedimenti per azzerare gli adempimenti fiscali nell’immediato” scrivono i gestori, tutto per evitare “fallimenti, posti di lavoro persi e riduzione del PIL cittadino”.