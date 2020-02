Teatri e locali di Miilano stanno via via comunicando la sospensione, fin da oggi, in conseguenza dell’ordinanza della Regione annunciata nelle prossime ore, di tutti gli eventi in programma. Tra gli altri, La Scala fa sapere che tutte le rappresentazionei “sono sospese a titolo cautelativo”. Il Piccolo Teatro di Milano, comunica che “sospende gli spettacoli, compreso le recite pomeridiane odierne, fino a nuova comunicazione da parte degli Organismi preposti”. Anche “il Teatro degli Arcimboldi sospende “gli spettacoli, compreso le recite pomeridiane odierne”. Sulla stessa linea locali, privati. Tra i tanti uno dei templi della musica live a Milano, il Nidaba Theatre, sui Navigli che ha informato il pubblico di aver sospeso tutti i concerti per l’intera settimana.