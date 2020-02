Nessuna chiusura di uffici e servizi pubblici da parte del Comune di Milano, al momento, per l’emergenza Coronavirus. Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala in prefettura. E’ stata data indicazione, invece, di rinviare il concorso con circa 3.500 partecipanti che avrebbero dovuto recarsi al Palalido il 25 e 26 febbraio per la prova preselettiva per 5 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Esecutore dei Servizi di Accoglienza e Informazione. “I nostri servizi continueranno a funzionare, in attesa di linee guida nazionali.Consigliamo quanto possibile di ridurre la socialità e rispettare le norme igieniche”. Domattina previsto un nuovo vertice alle 10. (MiaNews)