I casi totali di positività al coronavirus in Lombardia sono saliti a 14. Oltre ai 6 casi già comunicati questa mattina altre 8 persone sono risultate positive ai tamponi all’ospedale di Codogno: 5 tra medici e infermieri e 3 cittadini. E’ stato riferito durante la conferenza stampa in Regione dall’assessore al Welfare Giulio Gallera. Intanto il presidente Fontana e il ministro Speranza hanno firmato un’ordinanza con misure “molto precise” che riguardano l’area in cui abitano e si spostano le persone che sono state individuate come positive. L’obiettivo, è stato spiegato durante la conferenza stampa dove erano presenti oltre al ministro e al governatore, il già citato assessore al Welfare Giulio Gallera e il Capo Dipartimento della protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, è quello di “contenere” in possibili casi di contagio in un’area circoscritta attorno a quella dove si sono verificati i primi casi. I comuni sono: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, Somaglia e San Fiorano. Tra i punti dell’ordinanza per i Comuni dell’area del lodigiano dove si sono verificati i casi di Coronavirus, come è stato spiegato durante la conferenza stampa ci sono misure come la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, delle attività commerciali, escluse quelle di pubblica utilità; sospensione attività lavorative, favorendo però modalità come il telelavoro; attività ludiche e sportive e attività educative e dell’infanzia.