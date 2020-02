Patto per lo sviluppo, Fontana: futuro si basa su innovazione tecnologica [Video]

L’innovazione tecnologica come chiave per lo sviluppo del Paese e una gestione oculata dei fondi a disposizione degli Enti pubblici. “Vogliamo costruire insieme la Lombardia del futuro – ha detto il governatore – un futuro che sarà determinato dai grandi cambiamenti dei quali forse oggi ci si dimentica un po’. Dobbiamo partire dall’innovazione tecnologica e dalla ricerca, riflettendo sui mestieri che finiranno e sui nuovi che nasceranno”. Secondo il presidente, fino ad oggi, “non è mai stata fatta una progettazione del futuro” cosa che, invece, non può più essere procrastinata. Fontana ha fatto riferimento alla Città della Salute e della Ricerca, ad esempio, che proprio settimana scorsa ha avuto un importante impulso con la firma dell’accordo definitivo per la realizzazione e la gestione in concessione – per 27 anni – nelle ex aree Falck a Sesto San Giovanni. Sempre in tema di innovazione, il vicepresidente Fabrizio Sala ha ricordato che “Con l’ultimo bando Call Hub abbiamo stanziato 114 milioni e finanziato 33 progetti unici al mondo, che avranno una ricaduta importante anche a livello occupazionale”. “Il tasso di innovazione – ha concluso Sala – è elevatissimo. Abbiamo stimato che circa il 35% di questi progetti registrerà almeno un nuovo brevetto. Gli ambiti proposti incidono direttamente sulla vita dei cittadini: si tratta di Sostenibilità, Salute e Life Science, Manifattura avanzata, Connettività e informazione, Smart Mobility e Architecture, Cultura e conoscenza, Nutrizione”.