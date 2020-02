Hanno preso il via le complesse operazioni di rimozione delle carrozze e della motrice del Frecciarossa deragliato a Ospedaletto Lodigiano a causa di un difetto in uno scambio. I tecnici sono al lavoro sulla linea. Il via alla rimozione del treno deragliato è arrivato dopo la conclusione degli accertamenti non ripetibili ordinati dalla Procura di Lodi, titolare del fasicolo sul disastro che ha provocato la morte di due macchinisti e il ferimento di 31 passeggeri.