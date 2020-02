Bresso, cuoco accoltella due persone durante una lite

Nella sera di venerdì, verso le 22.45, lo ha accoltellato alla schiena al culmine di una lite davanti al bar Crema e Cioccolato di Bresso. Vittima e aggressore – il primo un 27enne con precedenti per rapina e stupefacenti, il secondo un cuoco 56enne residente nella zona – si erano inizialmente presi a male parole, poi il cuoco ha fatto ritorno a casa per tornare poco dopo con la sua valigetta da lavoro e i coltelli da chef. Ne è scaturita una breve colluttazione in cui il 27enne è rimasto ferito alla schiena e poi si è scagliato addosso a un 49enne che aveva cercato di separare i due litiganti. La vittima dell’aggressione è stata ricoverata all’ospedale Niguarda in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Presso la stessa struttura ospedaliera è stato ricoverato anche il 49enne aggredito. Il cuoco, invece, è stato arrestato e condotto a San Vittore con l’accusa di tentato omicidio.