Air Italy bye bye, aerei a terra e società in liquidazione

Tutti gli aerei a terra. I soci di Air Italy, ovvero Alisarda con il 51% e Qatar Airways con il 49%, hanno deciso in video conferenza tra Milano e Doha di mettere la società in liquidazione. Air Italy, che aveva base a Olbia e Malpensa, ha specificato che tutti i voli in programma fino al 25 febbraio incluso saranno operati da altri vettori nei giorni e orari previsti mentre saranno riprotetti o rimborsati integralmente tutti i biglietti per i voli in programma dopo il 25 febbraio. La Ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha definito “gravissima” la decisione di liquidare la società, la stessa ministra ha già convocato i soci di Air Italy a Roma. Il governatore della Regione Sardegna, dove sono a rischio 550 posti, ha chiesto un incontro al MiT e al Mise e ha dichiarato che “seguirà con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda”. I sindacati chiedono al governo una soluzione per i 1.500 lavoratori a rischio mentre il sindacato degli assistenti di volo denuncia che “questa crisi è colpa di scelte manageriali sbagliate”.