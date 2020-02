Monza, l’oca e il maremmano inseparabili dopo l’abbandono [VIDEO]

Lui è Mario, un’oca sopravvissuta per due anni in un campo abbandonato, soccorsa è salvata dai volontari dell’Enpa. Lei è Gwen, una stupenda maremmana arrivata dall’Abruzzo. Abbandonata da qualche pastore è stata salvata dall’Enpa di Avezzano ed è stata adottata dal canile di Monza. Avrebbero dovuto vivere in due contesti diversi. Gwen insieme agli altri cani e Mario con i suoi simili pennuti. Mario, però, non è stato accettato dalle altre oche e così ha pensato bene di scegliersi come compagni Gwen, Ghost e Lady, i tre maremmani inflessibili guardiani della nutrita tribù di erbivori. Con Gwen, in particolare, è nata un’amicizia che va oltre la specie: i due oggi sono inseparabili, Gwen non può muovere una zampa senza che spunti subito dietro di lei il becco del fedele Mario. Dormono assieme e non è raro vedere scambi di tenerezze tra i due. Mario, poi, sembra aver dimenticato di essere un’oca e ha cominciato a comportarsi come un cane, arrivando a fare la guardia insieme ai maremmani tanto che, quando loro abbaiano, lui starnazza. La curiosa storia è stata raccontata dalla trasmissione “Dalla parte degli animali” su Rete4.