Grave incidente stamattina a Milano, in via della Moscova. Lo comunica l’Area Emergenza del 118. Un pedone di 35 anni è stato investito ed è stato portato in codice rosso al Niguarda. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il muro e un camion che stava effettuando una manovra. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Resta da chiarire la dinamica esatta dei fatti.