Scuole civiche, Fondazione inaugura nuovo anno

Un nuovo campus per riunire le Scuole civiche di Milano. E’ il progetto annunciato durante l’inaugurazione dell’anno accademico di questa mattina da Stefano Mirti, presidente della Fondazione Milano. Attualmente fanno parte della Fondazione le quattro Scuole civiche di teatro, musica, cinema e interpreti e traduttori. “Se uno dei temi è quello delle relazioni tra la Fondazione e le singole scuole, passare da quattro scuole separate, anche fisicamente, ad un unico campus modificherebbe il nostro Dna”, ha spiegato Mirti.

Una suggestione quella del nuovo campus che ha trovato d’accordo il sindaco Giuseppe Sala, che ha anche auspicato la possibilità per la Fondazione di allargarsi a più soci, dato che oggi è sostenuta solo dal Comune di Milano. “La Fondazione è anomala per il fatto che ci sia un socio unico”, ha detto Sala “e credo che lo spirito di poter aprire ad altri, cosa a cui sono favorevolissimo, per poter trovare nuove energie e per aprire un campus unico, potrebbe essere una buona idea”.