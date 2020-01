Coronavirus, a Malpensa gli ultimi voli provenienti dalla Cina

Questa mattina a Malpensa sono atterrati 2 voli provenienti dalla Cina, uno da Pechino e uno da Shangai. Sono tra gli ultimi autorizzati ad atterrare in Italia dopo il blocco aereo da e per la Cina annunciato ieri dal premier Giuseppe Conte. Ai passeggeri e al personale di bordo dei 2 voli è stata misurata per tre volte la temperatura, da medici saliti con mascherine e tute a bordo dell’aereo prima dello sbarco, ed è stato consegnato un vademecum con le indicazioni dei presidi a cui rivolgersi in caso di sintomi sospetti di coronavirus.