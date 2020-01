Arrestato a Gorgonzola (Mi) con 40 chili di “roba” nel garage [VIDEO]

Gli agenti della Squadra Mobile di Milano seguivano i suoi spostamenti da qualche tempo ormai. Lo avevano visto raggiungere a bordo del suo furgone i comuni di Cassina de’ Pecchi, Ornago, Inzago e Cassina de Pecchi – probabile luogo di residenza di alcuni dei suoi clienti -, e poi fare ritorno a Gorgonzola dove aveva a disposizione diversi box auto. Proprio in uno di questi, gli agenti hanno rinvenuto ben 33 kg di marijuana e 2 kg di hashish, più barattoli (per un peso complessivo di 6 kg) con olio di cannabis: un preparato che viene comunemente spruzzato sopra la droga per moltiplicarne gli effetti stupefacenti. Lo spacciatore, un italiano 47enne, era già stato arrestato nel 2014 durante un’operazione del commissariato di Sesto San Giovanni. Quella volta gli agenti lo avevano trovato in possesso di 6 kg di cocaina, 10 di marijuana e 4 di hashish.