Nel corso della notte i carabinieri della stazione di Cassano d’Adda (Mi) hanno eseguito un mandato d’arresto internazionale nei confronti di un 27enne albanese sospettato dell’efferato omicidio di una donna avvenuto a Ginevra, in Svizzera, la notte del 26 gennaio. Non si conoscono i particolari del fatto di cronaca – ad eccezione dell’uso di un coltello -, ma il sospettato avrebbe raggiunto il nostro territorio nazionale grazie al passaggio in macchina di un connazionale circa 40enne e residente a Cassina de’ Pecchi. L’accompagnatore, che ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’omicidio, sarebbe andato a prendere il 27enne lo stesso 26 gennaio e lo avrebbe accompagnato fino all’ospedale di Sesto San Giovanni per curare una profonda ferita a un dito della mano, riportata probabilmente nel corso dell’aggressione. (MiaNews)