Coronavirus, in aumento i controlli a Malpensa e Fiumicino

Il Ministero della Salute ha predisposto nuove misure e controlli per tutti i voli provenienti dalla Cina negli aeroporti di Milano Malpensa e di Roma Fiumicino. Tra queste, controlli medici a bordo degli aerei, riunioni quotidiane della task force di esperti, coordinamento con le Regioni e potenziamento del numero verde 1500. Per il “controllo della temperatura dei passeggeri a bordo degli aerei provenienti dalla Cina sono stati arruolatiti una trentina tra medici ed infermieri in modo da garantire personale fisso 24 ore su 24 e a regime” ha dichiarato Giuseppe Ruocco, Chief Medical Officer nelle istituzioni europee ed internazionali. Si tratta di misure precauzionali in quanto in Italia, per il momento, non ci sono casi anche perché le ulteriori verifiche fatte sui casi segnalati si sono rivelate tutte negative. A Milano il coordinamento delle associazioni cinesi ha comunicato che il budget previsto per la parata a Chinatown sarà devoluto in beneficenza in Cina, in particolare verso Wuhan.

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500, che fornisce gratuitamente informazioni, in italiano, inglese e cinese sul Coronavirus. Il numero è attivo 24 ore su 24.