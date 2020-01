La Memoria arriva in aeroporto: a Linate e Malpensa, nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria del 27 gennaio, è in programma la mostra itinerante “Arte nella Shoah” curata dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme, per la prima volta in Italia. Su iniziativa di Sea, la società di gestione degli scali milanesi, insieme all’Associazione Figli della Shoah e all’Associazione NoiSea, i passeggeri potranno ammirare la mostra a Linate presso i gate di imbarco, mentre a Malpensa presso PhotoSquare nell’atrio della stazione ferroviaria del Terminal 1.

L’esposizione racconta come l’arte, negli anni bui delle persecuzioni contro gli ebrei, riuscì “a lottare contro le tenebre” grazie “a tutte le persone che nei campi di concentramento, nei ghetti e in clandestinità trovarono la forza di esprimere la loro creatività inseguendo una speranza di vita, di resilienza e di rinascita”.