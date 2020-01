Ricette rubate per farmaci dopanti, arresti a Milano e Lecco

Operazione dei carabinieri del Nas di Milano che ha portato a scoprire un giro di ricette rubate e falsificate per ottenere dalle farmacie medicinali dopanti per maniaci del body building. Le forze dell’ordine hanno eseguito su disposizione del gip di Milano nove misure cautelari (due in carcere e 7 con obbligo di dimora), tra le province di Milano, Lecco e Genova. Le accuse sono associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, falsificazione di ricette mediche e ricettazione di specialità medicinali ad effetto anabolizzante”. Le indagini, iniziate alla fine del 2018 in seguito alle segnalazioni di svariate farmacie di Milano e Monza, hanno permesso di individuare un’organizzazione dedita al commercio di medicine a base di Somatropina, noto anche come ormone della crescita “il cui uso improprio – spiegano i Nas – è molto diffuso nelle palestre della Lombardia tra gli atleti amatoriali per incrementare rapidamente la massa muscolare”.