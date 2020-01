E’ in corso lo sgombero dello spazio occupato “Casa Brancaleone”, in piazza Alfieri, nei pressi della stazione Bovisa. Sul posto, da stamani, le forze dell’ordine. Alcuni degli occupanti sono saliti sul tetto per protesta. Il collettivo anarchico “Casa Brancaleone” occupa il vecchio edificio dal 2017, in passato aveva compiuto altre occupazioni di stabili in Via Casella, zona Certosa e in Via Bruni a Dergano.