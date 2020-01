Un bambino di 5 anni è rimasto ferito dal morso di un cane. E’ successo ieri pomeriggio a Bresso, nel milanese, n via Vittorio Veneto. Il bimbo è stato portato in ospedale al Niguarda con una ferita alla testa e diverse abrasioni alla spalla e al braccio. Secondo quanto comunicato dal 118, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.