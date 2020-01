“Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto, ma subito, o a breve, alle fermate dell’autobus non si fumerà, o comunque in coda per i servizi erogati dal Comune”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala questa mattina durante il suo intervento presso il bar Frida, all’Isola, aperto ai cittadini per l’iniziativa “Colazione con il sindaco”.