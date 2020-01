Smog, polemica sulle porte aperte dei negozi

Oggi è previsto un vertice a Palazzo Marino sulle porte aperte dei negozi del centro di Milano. Gli ambientalisti terranno un flash mob in corso Vittorio Emanuele oggi a mezzogiorno per chiedere l’obbligo di chiudere le porte, che aumentano lo spreco di energia. “Io mi sto rivolgendo ai commercianti, la decisione deve essere poco politica e molto tecnica – ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interpellato dai giornalisti che gli hanno chiesto se farà una ordinanza su questo tema -. Quello che ho capito è che sono un danno le porte aperte. Ma possono anche essere un danno le porte che si aprono e che si chiudono continuamente. Per cui le lame d’aria possono essere una soluzione, però è una soluzione che bisogna capire in quanto tempo si implementa”. “Nel senso che qui il problema c’è. Io chiedo ai commercianti un atto di buona volontà e che loro ci offrano una proposta per cui in tot mesi si arrivi a sistemare i negozi”, ha concluso.