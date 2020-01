Coppa Italia, Inter ai quarti

L’Inter batte 4-1 il Cagliari in un incontro degli ottavi di finale di Coppa Italia e si qualifica

per i quarti, dove affrontera’ la vincente di Fiorentina-Atalanta. Autore di una doppietta Lukaku, che commenta: ‘L’Inter era la mia migliore opzione, qui posso crescere e posso aiutare la società per mantenere le proprie ambizioni. Io do tutto per la squadra e gioco così: ai tifosi piace, devo solo continuare e fare gol. Non penso solo a me ma alla squadra, è importante vincere e sono qui per questo”. Così Lukaku raccontai suoi obiettivi in nerazzurro. ‘Abbiamo fatto un girone d’andata importante, fare 46 punti affrontando problematiche importanti non era semplice. Le difficoltà ci hanno responsabilizzato e fortificato. Il ritorno sarà difficile, lo sappiamo, ci sarà da lottare e da crescere ma si è creato subito un feeling importante con questi ragazzi”: Antonio Conte, dopo la vittoria dell’Inter, si proietta sul campionato sperando in un girone di ritorno all’altezza dell’andata.