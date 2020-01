Cinque persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale tra due auto avvenuto questa notte lungo la strada Padana Superiore nel comune di Inzago. E’ accaduto attorno alle 3. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso di Areu, l’azienda regionale per l’emergenza e urgenza. Tre dei feriti hanno riportato contusioni ed erano già fuori dalle auto all’arrivo dei soccorritori. Altri due, un 21enne e una 18enne sono stati trovati invece incastrati nei veicoli ma coscienti. Il 21enne, conducente di una delle due auto è stato poi portato all’ospedale San Raffaele in codice giallo con sospetta frattura al femore, mentre la 18enne è stata trasportata all’ospedale di Vimercate, anche lei in codice giallo.(MiaNews)