Bimba sola in casa cade dal balcone, è grave

E’ in gravi condizini, ricoverata al Niguarda, la bimba di 5 anni precipitata dal balcone del secondo piano di casa alla periferia sud Milano, in via Fra Riccardo Pampuri. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, la madre 45enne, italiana, aveva approfittato del fatto che stesse dormendo e l’aveva lasciata da sola per andare a prendere l’ altro figlio alla vicina scuola. La piccola, però, si è svegliata e nel cercare la madre si è affacciata alla porta finestra sul balcone e si è sporta fino a cadere da un’altezza di circa 6 metri. A dare l’allarme sono stati i vicini. Sul posto sono intervenute subito gli operatori del 118. La prognosi è riservata. E’ stata assistita anche la madre sotto choc.