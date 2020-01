In corteo, per salvare gli alberi di parco Bassini

In corteo per salvare gli alberi, dal politecnico di Milano a piazza Scala. Si terrà oggi pomeriggio la manifestazione di protesta promossa dal comitato “Salviamo il Parco Bassini”, contro l’abbattimento di 57 alberi per fare spazio al dipartimento di chimica del politecnico.“Il Parco Bassini rimanga un’area verde non edificata” e “il Comune vieti la costruzione di nuovi edifici su tutte le aree verdi della città” dicono gli ambienalisti. La mobilitazione ecologista arriva dopo il blitz di giovedì scorso, quando gli operai, protetti da poliziotti in assetto anti-sommossa, hanno tagliato 35 alberi e predisposto lo spostamento di altre 22 piante presenti nel Campus Bassini. Il corteo arriverà davanti a palazzo marino dove nel pomeriggio sarà riunito il consiglio comunale