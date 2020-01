Polfer Lombardia, controlli durante le feste: 11 arresti e 187 denunciati

Undici arresti, 187 persone denunciate, 10.115 persone identificate. Sono i numeri dell’attività di controllo svolta dal Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Lombardia all’interno delle stazioni e sui treni dal 18 dicembre al 6 gennaio, nel periodo delle feste con un picco di passeggeri in transito per gli spostamenti a Natale e Capodanno. Durante le feste, sono stati incrementati i servizi di polizia finalizzati alla prevenzione dei reati con maggiore riguardo al contrasto dell’attività predatoria, per mezzo di servizi straordinari di controllo del territorio in ambito ferroviario nelle principali stazioni della regione.

L’attività ha riguardato inoltre 1.412 i servizi di vigilanza negli scali ferroviari e 505 i servizi di scorta treni viaggiatori per un totale di 1.208 treni scortati; 95 i servizi anti borseggio e 5 i pattuglioni straordinari organizzati. 7 i minori rintracciati e 47 le contravvenzioni elevate ai sensi del Regolamento Polizia Ferroviaria.