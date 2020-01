Litiga col marito e lo accoltella, denunciata

Lei ha aggredito lui con una coltellata all’addome, ferendolo. E’ successo ieri sera a Vimercate, in Brianza. Un uomo di 47 anni è stato ferito con una coltellata all’addome da sua moglie, 40 enne, nella loro abitazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i due, italiani e pregiudicati, stavano litigando per la separazione quando la donna ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito il marito. Trasportato in ospedale, l’uomo è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. La donna è stata denunciata per lesioni.