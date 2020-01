È morto il bimbo di 4 anni che sabato 4 gennaio è andato a sbattere contro un albero mentre scendeva con il bob insieme al fratellino di 1 anno. Il piccolo era ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo. L’incidente è avvenuto in Val Viola, ad Arnoga, piccolo centro della Valdidentro, tra Bormio e Livigno, in provincia di Sondrio. Troppo gravi le ferite riportate. Lunedì 6 nel primo pomeriggio è avvenuto il decesso. Dimesso invece il fratellino minore dopo essere stato due giorni in osservazione. Profondo dolore per questa tragedia nella comunità della Valdidentro.