Incidente in montagna, grave escursionista

Un escursionista di 61 anni è in gravi condizioni dopo essere scivolato in un canale ghiacciato e stretto per 300 metri. Con i ramponi ai piedi stava effettuando un’escursione alpinistica a 1800 metri circa sulle Alpi Orobie, in località Trona Soliva, nel territorio comunale di Gerola Alta (Sondrio). Ora è ricoverato all’ospedale di Bergamo, al termine del difficoltoso recupero conclusosi ieri in serata da parte del Sagf della Guardia di finanza con uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e il supporto dei Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno. La prognosi è al momento riservata in conseguenza delle importanti lesioni riportate nella caduta, dovuta a una disattenzione o alla perdita dell’orientamento che gli ha fatto mettere un piede in fallo sul sentiero che stava percorrendo.