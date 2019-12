Incendio al secondo piano di un palazzo di 7 piani nella notte a Milano, in via San Paolino. L’intero edificio è stato evacuato. 5 persone sono rimaste coinvolte. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Una donna di 20 anni e una donna di 62 sono state portate in codice verde all’ospedale San Paolo per lievi sintomi da inalazione di fumi.