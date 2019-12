Sono stati 3.466 gli arresti compiuti nel corso del 2019 dai Carabinieri di Milano. Circa 400 in più rispetto all’anno precedente: nel 2018 era stati 3067. L’Arma è intervenuta complessivamente nel 69% dei reati commessi su tutto il territorio della Città Metropolitana con un particolare impegno nella lotta alla criminalità organizzata, come dimostrato nel corso di diverse operazioni realizzate in collaborazione con le forze attive anche in altre regioni. Nel corso del 2019 sono stati sequestrati oltre 16 milioni di euro tra beni mobili e immobili. I dati raccolti finora, che verranno divulgati nel corso del prossimo gennaio, raccontano un calo complessivo della delittuosità reale (furti, rapine, ecc.), mentre sono invece in aumento reati specifici come quelli legati al traffico e spaccio di stupefacenti, truffe informatiche e a danno degli anziani, maltrattamenti familiari. In particolare, nel corso del 2019 a Milano i carabinieri hanno sequestrato oltre 280 kg di sostanze stupefacenti.(MiaNews)