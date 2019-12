Schianto nella notte, feriti tre giovani a Milano

Incidente tra due auto questa notte poco dopo le 2.30 in piazza Argentina. Una Giulietta Alfa Romeo si è scontrata con una Polo Wolkswagen ed è poi finita contro un palo. Coinvolte tre persone. Un 25enne che si trovava a bordo della Giulietta è stato trasportato al Niguarda in codice giallo, per trauma cranico, con perdita iniziale di conoscenza. Ha riportato un trauma cranico, ma senza perdere i sensi, anche il 26enne che si trovava alla guida dell’auto. Il conducente della Polo, anche lui 25enne, è stato invece medicato sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale.