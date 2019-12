Meteo, un po’ di freddo poi Capodanno mite

Nel corso della giornata di venerdì l’Italia sarà attraversata rapidamente da un debole nucleo di aria instabile, che porterà un po’ di nuvolosità con un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nubi più consistenti riguarderanno i settori alpini. Neve in arrivo oltre i 900-1.000 metri sui settori di confine delle Alpi Piemontesi e in Valle d’Aosta, dove le nevicate saranno anche moderate. Qualche debole nevicata arriverà anche oltre i 700-800 metri sull’Alto Adige nord-orientale.

Nella giornata di sabato freddi venti settentrionali propagheranno aria decisamente più fredda al Nord-Est e al Centro-Sud, determinando un brusco e sensibile calo delle temperature che sarà marcato soprattutto sul versante adriatico e sulle regioni meridionali. Il raffreddamento sarà accentuato anche dai venti, che soffieranno da moderati a forti. Nuvolosità sparsa anche tra Emilia Romagna, bassa Lombardia e basso Veneto; cielo sereno o poco nuvoloso nel resto dell’Italia.

L’afflusso di aria fredda proseguirà anche nella giornata di domenica, con venti da nord-nordest che si intensificheranno ulteriormente al Centro-Sud soffiando fino a forti sull’Adriatico, lo Ionio e la Sicilia. Tempo migliore nel resto d’Italia, con la possibilità di qualche nebbia o strati di nubi basse sulla Val Padana centro-occidentale e nel Ponente ligure. In seguito un intenso anticiclone associato ad aria particolarmente mite si consoliderà sull’Europa occidentale e, a poco a poco, anche sull’Italia. Sulle regioni centro-settentrionali si farà strada una massa d’aria eccezionalmente mite per la stagione. Gli ultimi giorni dell’anno e l’inizio del 2020 saranno quindi caratterizzati da tempo stabile su tutta l’Italia e temperature eccezionalmente miti al Centro-Nord, in particolare in montagna, con valori anche di 10-12 gradi sopra la norma. Potrà però aumentare il rischio di nebbie o strati di nubi molto basse in Val Padana.