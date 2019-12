Buche in strada, Granelli: “Oltre 600 interventi al giorno”

“Le strade di Milano subiscono sempre più traffico e sempre più piogge. Ma maggiore è anche il nostro impegno, e dovrà esserlo sempre di più. Nel 2018 sono stati spesi in manutenzione strade 13,2 milioni di €, nel 2019 si sono spesi 22,4 milioni di €, nel 2020 saranno 49 milioni di €, più del doppio, grazie ai nuovi stanziamenti di bilancio e all’accelerazione degli appalti e dei contratti che stiamo stipulando con le imprese. Anche oggi continua l’intenso lavoro per colmare buche e sistemare masselli da parte delle 12 squadre delle imprese che operano per il Comune di Milano e le due squadre del NUIR del Comune di Milano.” Lo comunica Marco Granelli, assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici. “Con il bel tempo queste squadre consentono di operare mediamente per 600-700 interventi al giorno. – prosegue Granelli – Inoltre da ieri le squadre intervengono utilizzando il conglomerato bituminoso ad alte prestazioni che garantisce una maggiore tenuta a basse temperature, anziché il materiale solitamente utilizzato ossia conglomerato bituminoso plastico. Oltre alle buche stiamo anche realizzando interventi di asfaltature per alcune porzioni di strade, che danno maggiori risultati che la colmatura della singola buca. Oggi abbiamo fatto piazza della Repubblica e piazza Novelli. In questi giorni sono comunque interventi a freddo in quanto gli impianti del prodotto a caldo sono chiusi nel periodo festivo. Dal 7 gennaio attiveremo invece asfaltature di porzioni di strade a caldo, con una maggiore efficacia. Nel frattempo, finite le piogge effettueremo gli interventi di manutenzione dei masselli su singole strade: riprendiamo Beato Angelico, poi via Ariosto, via Tiepolo, via Amadeo, via Montegani. Poi da fine febbraio e inizio di marzo le vere e proprie asfaltature profonde e di intere strade, per tutto il 2020. Ringrazio dirigenti, funzionari e operai del Comune di Milano e le imprese, ma anche i tanti cittadini che ci segnalano: facciamo di tutto per rispondervi con la concretezza dei fatti”, conclude l’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici. (MiaNews)