Cede recinzione, due ragazzi precipitano da 3 metri a Cernusco sul Naviglio (Mi)

Due ragazzi di 23 e 24 anni, intorno all’1,25 della scorsa notte, sono precipitati da almeno 3 metri nel corsello di un box a Cernusco Sul Naviglio. Lo comunica il 118, sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica e i Vigili del fuoco. A quanto si è appreso i due erano davanti a un ristorante nella zona di Cascina Nibai in via Cavatot quando si sono appoggiati a una recinzione che ha ceduto. I Due B.D 24 anni e S.R.G 23 anni, entrambi con trauma cranico, sono stati portati in codice giallo in due ospedali milanesi.