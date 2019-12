Max Pezzali radoppia a San Siro

“San Siro Canta Max”, il concerto evento di Max Pezzali in programma venerdì 10 luglio 2020 allo Stadio San Siro di Milano registra il tutto esaurito in meno di tre settimane dall’apertura delle vendite. Si aggiunge quindi un nuovo appuntamento previsto per sabato 11 luglio 2020 sempre allo stadio San Siro. Durante i due live l’autore di brani che hanno segnato la storia della musica italiana e coinvolto intere generazioni, ripercorrerà insieme al pubblico i più grandi successi della sua carriera. Un vero e proprio viaggio indietro nel tempo. «Per me l’idea di cantare a San Siro è inspiegabile, devo ancora metabolizzarla: è come un sogno che ho sempre avuto paura di sognare perché troppo grande e bello. – Racconta Max Pezzali, e continua – Un sogno così bisogna meritarselo e ora so di voler mettere tutto me stesso per poterlo realizzare e per far vivere una serata unica e indimenticabile alle persone che verranno a cantare con me le mie canzoni. Per me sarà sicuramente sarà memorabile».