Adidas annuncia 41 licenziamenti, sciopero e presidio a Milano

A seguito dell’apertura della procedura di licenziamento collettivo avviata da Adidas Italy, la Rsa e la Filcams di Monza indicono uno sciopero delle ultime 4 ore di lavoro domani, 18 dicembre. “Lo sciopero – spiega la Cgil – ha come obiettivo quello di richiedere un ripensamento all’azienda sulla decisione di delocalizzare le attività in Portogallo e avviare una trattativa vera valutando l’utilizzo di strumenti conservativi dell’occupazione alternativi ai licenziamenti. È nostra intenzione attivare un confronto in sede istituzionale sul piano industriale e sulle prospettive future e sul mantenimento dei livelli occupazionali in Italia.Per rafforzare la posizione delle lavoratrici e dei lavoratori al tavolo della trattativa con l’azienda è necessaria la massima partecipazione”. E’ previsto un presidio domani dalle 15.30 in poi in corso Vittorio Emanuele a Milano, davanti al brand center Adidas.